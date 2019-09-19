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Иркутская прокуратура после наводнения заявила о нехватке стройматериалов

В специально созданных логистических центрах в Иркутской области не хватает строительных материалов для восстановительных работ после паводка. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры, опубликованном на ее сайте.

«Установлено, что при значительных масштабах проводимого капитального ремонта и строительства объемы предлагаемых в логистических центрах строительных материалов не соответствуют фактической потребности; договоры поставки с подрядными организациями не заключены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура проверила работу логистических центров стройматериалов, созданных в Тулуне и Нижнеудинске. В сообщении ведомства указано, что заместитель прокурора вынес предостережение и.о. министра экономического развития области.

В конце июня в Иркутской области из-за сильных дождей начался паводок. В результате наводнения погибли 25 человек. По предварительным подсчетам, сумма ущерба оценивается в 29 млрд руб. Наиболее сильно пострадал от стихии Тулун, где восстановлению не подлежит около 450 домов.

Путин не раз критиковал иркутские власти за неэффективную ликвидацию последствий паводка. Это касалось в том числе проблем с выплатой компенсаций и распределением гуманитарной помощи. Работой местных властей не был доволен и курирующий в правительстве вопросы строительства и регионального развития вице-премьер Виталий Мутко, который указывал, что главы муниципальных образований области тормозят решения о выдаче сертификатов на новое жилье. Мутко остался недоволен и работой Минэкономразвития с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями. По его словам, еще ни один из них не получил выплаты после удара стихии.

13 сентября Путин поручил правительству при формировании проекта госбюджета на следующий год предусмотреть дополнительные средства для восстановления городской инфраструктуры, пострадавшей от паводков в Иркутской области.

Теги: Иркутская область, паводок
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