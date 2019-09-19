Иркутская прокуратура после наводнения заявила о нехватке стройматериалов

В специально созданных логистических центрах в Иркутской области не хватает строительных материалов для восстановительных работ после паводка. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры, опубликованном на ее сайте.

«Установлено, что при значительных масштабах проводимого капитального ремонта и строительства объемы предлагаемых в логистических центрах строительных материалов не соответствуют фактической потребности; договоры поставки с подрядными организациями не заключены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура проверила работу логистических центров стройматериалов, созданных в Тулуне и Нижнеудинске. В сообщении ведомства указано, что заместитель прокурора вынес предостережение и.о. министра экономического развития области.

В конце июня в Иркутской области из-за сильных дождей начался паводок. В результате наводнения погибли 25 человек. По предварительным подсчетам, сумма ущерба оценивается в 29 млрд руб. Наиболее сильно пострадал от стихии Тулун, где восстановлению не подлежит около 450 домов.

Путин не раз критиковал иркутские власти за неэффективную ликвидацию последствий паводка. Это касалось в том числе проблем с выплатой компенсаций и распределением гуманитарной помощи. Работой местных властей не был доволен и курирующий в правительстве вопросы строительства и регионального развития вице-премьер Виталий Мутко, который указывал, что главы муниципальных образований области тормозят решения о выдаче сертификатов на новое жилье. Мутко остался недоволен и работой Минэкономразвития с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями. По его словам, еще ни один из них не получил выплаты после удара стихии.