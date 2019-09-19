Politico узнало о раскритикованной Болтоном внешней политике Трампа

Отправленный в отставку советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон резко раскритиковал внешнюю политику американского лидера Дональда Трампа на закрытой встрече, передает Politico со ссылкой на ее участников.

Болтон отметил, что приглашение Трампа представителей радикального исламского движения «Талибан» (запрещено в России) на переговоры в США послало «ужасный сигнал» и что оно «неуважительно» по отношению к жертвам теракта 11 сентября 2009 года, так как талибы укрывали боевиков «Аль-Каиды» (организация признана в России террористической).

Экс-советник президента также заявил, что любые переговоры с Северной Кореей и Ираном были «обречены на провал». По его словам, единственная цель, которую преследуют эти страны, — это снятие санкций для поддержки своей экономики.

Ранее Болтон неоднократно заявлял, что неспособность Трампа отреагировать на иранскую атаку, совершенную на американский беспилотник в начале лета, заложила основу для агрессии Исламской Республики в последние месяцы. Если бы США нанесли ответный удар за сбитый беспилотник, Иран, вероятно, не атаковал нефтяные объекты в Саудовской Аравии, добавил Болтон. Он назвал «актом войны» нападение на инфраструктуру Saudi Aramco 14 сентября.

Ранее Трамп уволил Болтона, занимавшего свой пост с апреля 2018 года, объяснив свое решение наличием разногласий. 18 сентября американский лидер сообщил о своем новом советнике по нацбезопасности. Им станет Роберт О'Брайен, занимавший до сих пор пост спецпредставителя президента по ситуациям с заложниками.