Помпео заявил о недопустимом «угрожающем поведении» Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с наследным принцем Саудовской Аравии, министром обороны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. В ходе встречи стороны обсудили произошедшее нападение дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco в королевстве, сообщил Помпео в своем Twitter-аккаунте.

«США поддерживают Саудовскую Аравию и ее право на самооборону. Угрожающее поведение иранского режима недопустимо», — написал Помпео. Ранее он объяснил провал комплексов Patriot при атаке на нефтяные объекты королевства. По его словам, даже лучшие средства ПВО иногда не срабатывают.

Десяток дронок атаковал инфраструктуру месторождений нефтяной компании Saudi Aramco в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». Несмотря на это, США обвинили в случившемся Иран. Тегеран свою причастность к произошедшему отрицает.

Позднее президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии приобрести для своей защиты зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400. В Эр-Рияде на предложение пока не отреагировали. 18 сентября Путин и бен Сальман Аль Сауд провели по инициативе Саудовской Аравии телефонные переговоры, в ходе которых российский лидер выступил за тщательнее расследование инцидента.