Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

Иранский президент Хасан Роухани, который также общался с журналистами после переговоров в турецкой столице, назвал атаку дронов на месторождение Saudi Aramco ответом йеменского народа на действия саудовских военных. «Йеменцы использовали свое законное право на защиту», — заявил Роухани.

14 сентября в результате атаки беспилотников был нанесен значительный ущерб нефтеперерабатывающему заводу и месторождению в Саудовской Аравии, в результате чего экспорт нефти из этой страны значительно сократился. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, однако США и арабская коалиция, действующая на стороне законного правительства Йемена, заявили, что вина за случившееся лежит на Иране.

Хуситам и ранее удавалось при помощи беспилотников наносить удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, однако к серьезным проблемам они не приводили.