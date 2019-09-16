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Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Российский президент уверен, что российские комплексы ПВО надежно защитят саудовскую инфраструктуру

Саудовская Аравия может купить для своей защиты зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Властям страны достаточно «принять мудрое государственное решение» и приобрести комплексы, которые «надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии». Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.

Журналисты задали президенту России вопрос, что лучше купить Эр-Рияду — С-300 или С-400. «Пусть выбирают», — ответил Путин.

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СМИ сообщили об ударах саудитов по позициям хуситов после атак дронов

Зенитные комплексы могут надежно защитить инфраструктуру страны, сказал российский лидер на пресс-конференции в Анкаре, где проходила встреча президентов России, Турции и Ирана, посвященная урегулированию ситуации в Сирии.

Иранский президент Хасан Роухани, который также общался с журналистами после переговоров в турецкой столице, назвал атаку дронов на месторождение Saudi Aramco ответом йеменского народа на действия саудовских военных. «Йеменцы использовали свое законное право на защиту», — заявил Роухани.

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WSJ узнала о возможной потере Saudi Aramco $300 млрд из-за атаки дронов

14 сентября в результате атаки беспилотников был нанесен значительный ущерб нефтеперерабатывающему заводу и месторождению в Саудовской Аравии, в результате чего экспорт нефти из этой страны значительно сократился. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, однако США и арабская коалиция, действующая на стороне законного правительства Йемена, заявили, что вина за случившееся лежит на Иране.

Хуситам и ранее удавалось при помощи беспилотников наносить удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, однако к серьезным проблемам они не приводили.

Автор: Артем Филипенок
Теги: С-400, Саудовская Аравия, Владимир Путин
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