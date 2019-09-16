Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

Саудовская Аравия может купить для своей защиты зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Властям страны достаточно «принять мудрое государственное решение» и приобрести комплексы, которые «надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии». Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
Журналисты задали президенту России вопрос, что лучше купить Эр-Рияду — С-300 или С-400. «Пусть выбирают», — ответил Путин.
Зенитные комплексы могут надежно защитить инфраструктуру страны, сказал российский лидер на пресс-конференции в Анкаре, где проходила встреча президентов России, Турции и Ирана, посвященная урегулированию ситуации в Сирии.