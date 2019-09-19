Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 18 сен, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 18 сен, 12:36
В США нашли российский танк мощнее «Арматы» Политика, 03:05 В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией Политика, 02:40 Осужденный в США россиянин Бут впервые встретился с семьей Общество, 02:35 Тренер «Локомотива» объяснил победу над «Байером» умением играть без мяча Спорт, 02:09 Глава Ялты объяснил призыв Аксенова уволиться всем крымским мэрам Политика, 01:43 Помпео объяснил провал комплексов Patriot при атаке на Саудовскую Аравию Политика, 01:39 СМИ узнали о состоянии пострадавшего в перестрелке полицейского Общество, 01:21 Роскомнадзор объяснил блокировку математического форума Технологии и медиа, 01:00 Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро Общество, 00:45 Робот Федор предложил основать на других планетах колонию роботов Технологии и медиа, 00:09 Глава ФРС ответил на слова Трампа об отсутствии у него смелости Политика, 00:05 Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен Бизнес, 00:02 Россияне продолжают экономить и не верят официальным данным об инфляции Pro, 00:01 Власти оценили всю нефть России в $1 трлн Экономика, 00:00
Атака дронов на Saudi Aramco ,  
0 
Помпео объяснил провал комплексов Patriot при атаке на Саудовскую Аравию
По словам госсекретаря США, даже лучшие средства ПВО иногда не срабатывают. После атаки на нефтяные объекты королевства президент России Владимир Путин предложил Эр-Рияду российские С-400
Майк Помпео и ​наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (Фото: Mandel Ngan / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопрос журналистов, как могло произойти так, что средства ПВО Саудовской Аравии не смогли остановить ни одну из ракет, атаковавших на прошлой неделе нефтяные объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Вопрос был задан Помпео по пути в Саудовскую Аравию, куда глава Госдепа полетел, чтобы обсудить ситуацию на месте, сообщает Associated Press.

В ответ Помпео заявил, что даже лучшие средства ПВО иногда ошибаются. «Мы хотим убедиться, что инфраструктура и ресурсы защищены таким образом, чтобы подобные атаки в будущем были менее успешными, чем эта», — сказал Помпео.

Фотогалерея 
Атаковавшие месторождения Саудовской Аравии дроны. Фоторепортаж

«Это атака была такого масштаба, с которым мы прежде просто не сталкивались», — добавил Помпео. Он назвал нападение «актом войны», но не стал раскрывать, каким может быть ответ на эту атаку.

AP добавляет, что у Саудовской Аравии есть несколько передовых американских противоракетных комплексов Patriot. Они предназначены для уничтожения вражеских самолетов или баллистических ракет малой дальности. Patriot обеспечивают «точечную оборону», а не защиту широких участков территории, замечает агентство. Кроме того, неясно, расположены ли комплексы Patriot вблизи нефтяных объектов в королевстве.

Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

Спустя два дня после атаки на саудовские нефтяные объекты, которая произошла в ночь на 14 сентября, президент России Владимир Путин предложил Эр-Рияду приобрести для защиты российские комплексы C-300 или C-400. Ответ саудовских властей пока не поступал.

Ответственность за атаку на объекты Saudi Aramco взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». Соединенные Штаты обвинили в случившемся Иран. Тегеран свою причастность к произошедшему отрицает.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Майк Помпео, ПВО, Саудовская Аравия, Patriot, С-400
Материалы по теме
Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атаки дронов
Политика
Иран в ноте США опроверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию
Политика
Новая реальность: кто займет место Саудовской Аравии на нефтяном рынке
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter