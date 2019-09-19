Помпео объяснил провал комплексов Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

По словам госсекретаря США, даже лучшие средства ПВО иногда не срабатывают. После атаки на нефтяные объекты королевства президент России Владимир Путин предложил Эр-Рияду российские С-400

Майк Помпео и ​наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд (Фото: Mandel Ngan / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео ответил на вопрос журналистов, как могло произойти так, что средства ПВО Саудовской Аравии не смогли остановить ни одну из ракет, атаковавших на прошлой неделе нефтяные объекты государственной нефтяной компании Saudi Aramco. Вопрос был задан Помпео по пути в Саудовскую Аравию, куда глава Госдепа полетел, чтобы обсудить ситуацию на месте, сообщает Associated Press.

В ответ Помпео заявил, что даже лучшие средства ПВО иногда ошибаются. «Мы хотим убедиться, что инфраструктура и ресурсы защищены таким образом, чтобы подобные атаки в будущем были менее успешными, чем эта», — сказал Помпео.

«Это атака была такого масштаба, с которым мы прежде просто не сталкивались», — добавил Помпео. Он назвал нападение «актом войны», но не стал раскрывать, каким может быть ответ на эту атаку.

AP добавляет, что у Саудовской Аравии есть несколько передовых американских противоракетных комплексов Patriot. Они предназначены для уничтожения вражеских самолетов или баллистических ракет малой дальности. Patriot обеспечивают «точечную оборону», а не защиту широких участков территории, замечает агентство. Кроме того, неясно, расположены ли комплексы Patriot вблизи нефтяных объектов в королевстве.