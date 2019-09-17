Кремль не получал ответ Эр-Рияда на предложение купить С-400

Саудовская Аравия еще не отреагировала на предложение президента Владимира Путина закупить российские зенитные ракетные системы С-300 или С-400. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Нет, не было», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Путин предложил Саудовской Аравии для обеспечения ее безопасности купить у России зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400. Он отметил, что российское вооружение «надежно защитит любые объекты инфраструктуры» королевства.

С таким предложением Путин обратился после произошедшей 14 сентября атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. На предприятие напали с помощью десятка дронов, позже ответственность за случившееся взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах». После нападения завод приостановил добычу сырья, из-за чего цены на нефть резко выросли. Соединенные Штаты обвинили в случившемся нападении Иран. Тегеран отрицает свою причастность к произошедшему.