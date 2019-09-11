Новак назвал дату трехсторонних переговоров по газу

Трехсторонняя консультация между Россией, Украиной и Еврокомиссией по поставкам российского газа пройдет 19 сентября. Об этом журналистам заявил глава Минэнерго России Александр Новак, передает «РИА Новости».

«Будем считать эту дату согласованной, мы готовы провести консультации», — ответил Новак на вопрос о том, согласна ли Россия провести консультацию в этот день.

В конце июля встречу подобного формата предлагал глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко. Как он сообщал тогда, чтобы увеличить шансы на соглашение по итогам встречи, необходимо провести предварительные технические консультации с «Газпромом» и специалистами Еврокомиссии. В рамках этих переговоров он, в частности, предлагал подготовить проект операторского соглашения, обсудить варианты бронирования мощностей между «Газпромом» и оператором украинской ГТС, или договор на своп газа (обмен. — РБК) между странами.

Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года.