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Единый день голосования-2019 ,  
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В Петербурге проверят возможные нарушения на выборах в одном из округов

ЦИК России проведет проверку голосования в муниципальном округе Озеро Долгое в Санкт-Петербурге. Для проверки сообщений о возможных нарушениях при установлении итогов голосования туда выехала спецгруппа во главе с членом избирательной комиссии Александром Киневым, говорится в заявлении ЦИК, поступившем в РБК.

В ЦИК отметили, что комиссия «выражает обеспокоенность из-за сложившейся ситуации». Там также добавили, что в день голосования 8 сентября и в последующие дни ЦИК получил большое количество обращений о возможных нарушениях при установлении итогов голосования и определении результатов выборов, а также коллективное обращение руководителей петербургских региональных отделений политических партий «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко».

Полученные материалы ЦИК направил в Следственный комитет России с пометкой «Срочно». Данная ситуация была взята на особый контроль ЦИК России для обеспечения принятия исчерпывающих мер реагирования, направленных на восстановление нарушенных прав участников избирательного процесса.

Политика
В России прошел единый день голосования. Главное

Муниципальные выборы прошли в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами губернатора. На 1560 мандатов муниципальных депутатов претендовали 5372 человека. После обработки 97,13% голосов победу одержал Александр Беглов, которого поддержали 64,57% избирателей. 18 сентября он вступил в должность губернатора.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что в Петербурге фиксировались случаи удаления наблюдателей. Однако по сравнению с предыдущими годами сам день прошел относительно спокойно, добавила она.

Теги: ЦИК, Петербург, нарушения на выборах
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