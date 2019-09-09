Памфилова сообщила о случаях удаления наблюдателей с выборов в Петербурге

Памфилова сообщила о случаях удаления наблюдателей с выборов в Петербурге

Единый день голосования в России прошел спокойно, только в Санкт-Петербурге фиксировались случаи удаления наблюдателей, сообщала глава ЦИК Элла Памфилова журналистам, передает корреспондент РБК.

«Сам по себе день голосования прошел относительно спокойно по сравнению с предыдущими годами. Выборы прошли в довольно спокойной атмосфере, за исключением нашего Санкт-Петербурга, где удалены с 12 участков по решению суда 17 наблюдателей», — сказала Памфилова.

Памфилова заявила, что ЦИК планирует разобраться в ситуации. «Не нравится мне эта ситуация. Надо тщательно смотреть причины, мы по нашей компетенции должны разобраться», — заявила глава ЦИК.

На выборах губернатора Петербурга после обработки 97,13% голосов лидирует Александр Беглов, которого поддержали 64,57% избирателей. Также в Петербурге прошли выборы муниципальных депутатов. На 1560 мандатов муниципальных депутатов претендовали 5372 человека.