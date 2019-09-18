Беглов вступил в должность губернатора Петербурга

Александр Беглов, который почти год возглавлял Санкт-Петербург в ранге временно исполняющего обязанности, 18 сентября официально вступил в должность губернатора города, передает ТАСС. Церемония принесения присяги прошла на заседании Законодательного собрания в Мариинском дворце.

Губернатор Санкт-Петербурга избирается сроком на пять лет. Он вступает в должность на седьмой день после официальной публикации результатов голосования.

11 сентября избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила результаты выборов губернатора, которые прошли в единый день голосования 8 сентября. Беглов набрал 64,44% голосов. Второе место заняла представитель «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84%. На третьем месте оказался кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов с 16,03%. Явка составила 30,07%.

