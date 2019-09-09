Избирком заявил о победе Беглова без учета протоколов цифровых участков

Самовыдвиженец Александр Беглов, набравший 64,45% голосов, занимает первое место на выборах губернатора Санкт-Петербурга после подсчета всех протоколов УИК в городе без учета цифровых участков. Об этом ТАСС сообщили в горизбиркоме.

Избирательная комиссия Петербурга уже обработала все протоколы УИК на территории города, а также в Ленинградской и Псковской областях, кроме данных с цифровых участков. Цифровые участки на этих выборах позволяли заранее зарегистрировавшимся избирателям отдать свой голос дистанционно.

«По результатам обработки протоколов УИК Беглов набрал 64,45%. Данные протоколов голосования на цифровых избирательных участках пока не учтены. Там проголосовали 402 жителя Петербурга», — сказал собеседник агентства.

По данным ЦИК России на 18:00 мск, после обработки 99,26% протоколов второе место на выборах главы региона с 16,84% занимает Надежда Тихонова («Справедливая Россия»). Михаил Амосов из «Гражданской платформы» набрал 16,01% голосов.

Премьер-министр страны Дмитрий Медведев уже поздравил Беглова с победой на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Глава кабмина отметил, что во время своей избирательной кампании он «не порывал связей с «Единой Россией».