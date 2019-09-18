СМИ узнали о появлении охраны возле палаты Заворотнюк из-за журналистов

Персонал больницы, в которой находится Анастасия Заворотнюк, выставил на этаже и возле палаты актрисы круглосуточную охрану. Об этом без указания источников информации пишут «Комсомольская правда» и Telegram-канал Baza.

По их данным, на территорию медучреждения несколько раз пытались попасть съемочные группы журналистов в связи с «пристальным вниманием» к здоровью актрисы. Baza добавляет, что актриса, вопреки сообщениям о критическом состоянии, находится в сознании и дышит самостоятельно.

О госпитализации Заворотнюк в одну из московских клиник стало известно 13 сентября. СМИ утверждали, что актрисе якобы поставили диагноз «рак головного мозга», появлялись сообщения о подключении Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», — комментировал состояние Заворотнюк 14 сентября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

17 сентября в сентября в беседе с РБК он отреагировал на вопрос о состоянии актрисы словами «все плохо». Официальный представитель актрисы Стас Христов утверждает, что ему запрещено обсуждать состояние Заворотнюк.