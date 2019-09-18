Арбитраж обязал «Победу» обеспечивать питанием членов экипажа

Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность предписания Ространснадзора, по которому авиакомпания «Победа» обязана кормить членов экипажей самолетов. Решение суда размещено в картотеке.

17 сентября суд отклонил жалобу авиакомпании в отношении июньского решения Арбитражного суда Московской области, после чего оно вступило в законную силу.

«Победа» просила признать незаконным предписание Ространснадзора от 21 декабря 2018 года. Тогда по результатам внеплановой выездной проверки ведомство установило, что в дни полетов авиаперевозчик не обеспечивает членов экипажей бесплатным питанием, а выплачивает им компенсацию в размере 105 рублей за каждый полетный час. В Ространснадзоре ситуацию сочли нарушающей приказ Минтранса об обязательном обеспечении экипажа питанием на рейсах продолжительностью от трех часов и обязали «Победу» ликвидировать нарушение до 20 февраля 2019 года.

В суде, отмечает «РИА Новости», представитель авиаперевозчика заявил, что компания не может обеспечивать членов экипажей бортовым питанием, так как во Внуково нет организации общепита, способной предоставить специальное питание в зависимости от религиозных убеждений, медицинских показаний или соблюдения особого режима питания. В арбитраже, в свою очередь, отметили, что «Победа» подменяет понятие «специализированные организации» понятием «специальное питание», и напомнили, что в 2014 году «Победа» и ООО «Скай Фуд Внуково» заключили договор об обеспечении бортовым питанием членов экипажей.