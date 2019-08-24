«Победа» заявила о попытках «ловить хайп» на недопуске пассажирки на рейс

Перевозчик настаивает, что все без исключения пассажиры должны соблюдать установленные условия. Те, кто занимается «потребительским терроризмом», просто не разобрались в ситуации, уверяет «Победа»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» выступила с новым заявлением по поводу инцидента, произошедшего 21 августа во Внуково, у выхода на посадку рейса Москва — Чебоксары. Тогда одну из пассажирок, у которой ручная кладь превышала установленные габариты, отказались пустить на рейс. Произошедшее попало на видео, которое затем было выложено в Сеть.

«Авиакомпания «Победа» призывает СМИ и пользователей соцсетей прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп, особенно когда в ситуации не разобрались», — говорится в сообщении авиаперевозчика, поступившем в РБК.

В сообщении утверждается, что женщина, у которой ручная кладь значительно превышала максимальные габариты калибратора, пришла на посадку в 19:18 мск, в то время как в ее посадочном талоне было указано, что посадка заканчивается в 19:15 мск. Кроме того, заявляет «Победа», привести свою ручную кладь в соответствие с габаритами женщина согласилась уже после того, как двери выхода на посадку были закрыты и остальные пассажиры уехали на удаленную стоянку к самолету.

«На тот момент без задержки рейса «досадить» опоздавшего пассажира уже невозможно. «Победа» настаивает на соблюдении прав и интересов большинства клиентов, выполнивших правила компании», — сказано в заявлении авиакомпании. Авиаперевозчик со ссылкой на слова самой не допущенной на рейс пассажирки также опроверг информацию о том, что она летела в Чебоксары на похороны. «Победа» настаивает, что «все клиенты без исключения обязаны соблюдать условия договора перевозки».