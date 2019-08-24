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«Победа» заявила о попытках «ловить хайп» на недопуске пассажирки на рейс
Перевозчик настаивает, что все без исключения пассажиры должны соблюдать установленные условия. Те, кто занимается «потребительским терроризмом», просто не разобрались в ситуации, уверяет «Победа»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Авиакомпания «Победа» выступила с новым заявлением по поводу инцидента, произошедшего 21 августа во Внуково, у выхода на посадку рейса Москва — Чебоксары. Тогда одну из пассажирок, у которой ручная кладь превышала установленные габариты, отказались пустить на рейс. Произошедшее попало на видео, которое затем было выложено в Сеть.

«Авиакомпания «Победа» призывает СМИ и пользователей соцсетей прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп, особенно когда в ситуации не разобрались», — говорится в сообщении авиаперевозчика, поступившем в РБК.

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В сообщении утверждается, что женщина, у которой ручная кладь значительно превышала максимальные габариты калибратора, пришла на посадку в 19:18 мск, в то время как в ее посадочном талоне было указано, что посадка заканчивается в 19:15 мск. Кроме того, заявляет «Победа», привести свою ручную кладь в соответствие с габаритами женщина согласилась уже после того, как двери выхода на посадку были закрыты и остальные пассажиры уехали на удаленную стоянку к самолету.

«На тот момент без задержки рейса «досадить» опоздавшего пассажира уже невозможно. «Победа» настаивает на соблюдении прав и интересов большинства клиентов, выполнивших правила компании», — сказано в заявлении авиакомпании. Авиаперевозчик со ссылкой на слова самой не допущенной на рейс пассажирки также опроверг информацию о том, что она летела в Чебоксары на похороны. «Победа» настаивает, что «все клиенты без исключения обязаны соблюдать условия договора перевозки».

Ранее в субботу управление Роспотребнадзора по Москве заявило о возбуждении дела об административном правонарушении в связи с недопуском пассажирки на рейс Москва — Чебоксары. Дело заведено по ч. 1 ст. 14.4 Кодекса об административных правонарушениях (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований). В рамках административного расследования ведомство намерено выяснить, была ли до потребителя своевременно доведена информация о норме провоза ручной клади.

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На кадрах, оказавшихся в Сети, видно, как женщина у выхода на посадку упрашивает сотрудников пустить ее в самолет, однако те ей отказывают. Пропуском пассажиров на посадку во Внуково занимались сотрудники компании UTG. Представитель «Победы», ранее комментируя РБК инцидент, заявил, что женщине отказали обоснованно.

Общество
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Авторы: Мария Бондаренко, Мария Кокорева
Теги: «Победа»
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