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Мадуро сообщил о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией

Правительство Венесуэлы с января по апрель вело тайные переговоры со сторонниками Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным главой государства. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро во время выступления, трансляция которого велась в его Twitter.

«С января по апрель мы вели тайные переговоры с соратниками Гуаидо», — заявил он. По его словам, несмотря на заявления оппозиции об отказе от переговоров, правительство общалось со многими представителями Гуаидо. Тем не менее, оппозиционеры не выполнили данных ими обещаний, включая договоренность, согласно которой они обязались убедить США отменить санкции в отношении страны.

Мадуро выразил готовность провести новые переговоры с оппозицией при посредничестве Норвегии. По словам президента Венесуэлы, если Норвегия пригласит правительство страны на новую встречу для рассмотрения обсуждавшихся раньше вопросов, оно ответит согласием.

Ранее США расширили санкции в отношении Венесуэлы, в американском Госдепартаменте сообщили об активации «пакта Рио» на фоне обострения ситуации в стране.

Переговоры между властью Венесуэлы и оппозицией страны начались 8 июля на Барбадосе. По словам Мадуро, они касались шести пунктов, затрагивавших «все проблемы» страны. В августе правительство Венесуэлы отказалось от участия в очередном раунде переговоров, причиной отказа называлась «грубая агрессия» со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
 

Теги: Николас Мадуро, Венесуэла, переговоры
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