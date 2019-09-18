В Госдепе США заявили об активации «пакта Рио» из-за ситуации в Венесуэле

США и их союзники активируют действие Межамериканского договора о взаимной помощи (также известен как «пакт Рио») из-за ситуации в Венесуэле. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

«США и наши партнеры прибегли к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), он упростит дальнейшие коллективные действия по борьбе с угрозой, которую представляет бывший режим Николаса Мадуро (в США легитимным главой страны считают Хуана Гуаидо) для народа Венесуэлы и региона», — говорится в тексте заявления.

В ведомстве отметили, что США ждут встречи с региональными партнерами, на которой обсудят многосторонние варианты действий в экономической и политической сферах для ликвидации угрозы безопасности региона в лице Мадуро.

Ранее Минфин США расширил санкции в отношении Венесуэлы. В санкционный список попали 16 компаний и три физических лица, обвиняемых в причастности к коррупции при распределении продовольствия в стране.

Межамериканский договор о взаимной помощи (также известен как «пакт Рио»), был подписан большинством американских стран в 1947 году в Рио-де-Жанейро. Согласно его главному принципу, нападение на любую из подписавших договор стран будет эквивалентно нападению на все страны-участницы пакта. В 2012 году Венесуэла и другие государства Боливарианского альянса народов Америки вышли из договора.