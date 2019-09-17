США расширили санкции против Венесуэлы

Министерство финансов США внесло в санкционный список в отношении Венесуэлы 16 компаний и трех физических лиц, обвиняемых в причастности к коррупции при распределении продовольствия в стране. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского ведомства.

Санкции введены в отношении лиц и предприятий, связанных с гражданином Колумбии Алексом Наином Саабом Мораном и его бизнес-партнером Альваро Энрике Пулидо Варгасом. По данным ведомства, они помогали «бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро» (США считают легитимным главой государства Хуана Гуаидо) извлекать прибыль из распределения продовольственной помощи. В документе утверждается, что все 16 компаний, попавшие под санкции, управляются или контролируются самим Мораном, Варгасом или их родственниками.

В американском ведомстве отметили, что цель санкций — оказание давления на лиц, способствующих системной коррупции в стране.

«Министерство финансов продолжит давление на тех, кто наживается на населении Венесуэлы», — приводятся в документе слова министра финансов США Стивена Мнучина.