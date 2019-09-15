Арабская коалиция начала расследование атак на НПЗ в Саудовской Аравии

Арабская коалиция начала расследование атак на НПЗ в Саудовской Аравии

Арабская коалиция начала расследование по установлению лиц, совершивших атаку против двух нефтяных объектов в центральной части Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Командование коалиции объединенных сил подтверждает, что расследование ведется с целью определения сторон, ответственных за планирование и выполнение этих террористических актов», — заявил представитель организации полковник Турки аль-Малики.

Отмечается, что коалиция продолжает «внедрять необходимые меры» для борьбы с подобными террористическими угрозами, а также для защиты национальных активов и «обеспечения стабильности мировой экономики».

Накануне, 14 сентября, объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке десяти дронов. Одним из пострадавших сооружений стала установка подготовки нефти, которую компания называет «крупнейшим в мире заводом по стабилизации нефти».