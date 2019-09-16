ЕС предупредил об угрозе на Ближнем Востоке после атаки на Saudi Aramco

Атака дронов на два объекта нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии представляет «реальную угрозу региональной безопасности». Об этом говорится в заявлении представителя по иностранным делам ЕС Федерики Могерини.
«В то время, когда напряженность в регионе нарастает, эта атака подрывает текущую работу по деэскалации и диалогу», — отмечается в документе.
По словам Могерини, «важно четко установить факты» и определить ответственность за нападение. Европейский союз при этом призывает проявить максимальную сдержанность и не допустить обострения ситуации.
Десять беспилотников атаковали предприятия саудовской нефтекомпании в Абкайне и Хурайсе в ночь на 14 сентября. Из-за этого на двух объектах Saudi Aramco произошли крупные пожары. Ответственность за случившееся на себя взяли повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Арабская коалиция начала расследование.