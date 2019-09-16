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ЕС предупредил об угрозе на Ближнем Востоке после атаки на Saudi Aramco
BRENT BRENT $60,2 +0,64%

Атака дронов на два объекта нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии представляет «реальную угрозу региональной безопасности». Об этом говорится в заявлении представителя по иностранным делам ЕС Федерики Могерини.

«В то время, когда напряженность в регионе нарастает, эта атака подрывает текущую работу по деэскалации и диалогу», — отмечается в документе.

По словам Могерини, «важно четко установить факты» и определить ответственность за нападение. Европейский союз при этом призывает проявить максимальную сдержанность и не допустить обострения ситуации.

Политика
Арабская коалиция начала расследование атак на НПЗ в Саудовской Аравии

Десять беспилотников атаковали предприятия саудовской нефтекомпании в Абкайне и Хурайсе в ночь на 14 сентября. Из-за этого на двух объектах Saudi Aramco произошли крупные пожары. Ответственность за случившееся на себя взяли повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Арабская коалиция начала расследование.

После атаки дронов на НПЗ акции на бирже в Саудовской Аравии упали больше чем на 2,5%, а цены на нефть марок Brent и WTI при этом повысились. Так, стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре выросла на 13,86%, до $69,91 за баррель. А цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 11,23% — до $61,79 за баррель (против почти $55 на предыдущем закрытии).

Теги: ЕС, Ближний Восток, угроза, атака, Саудовская Аравия
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