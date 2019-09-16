ЕС предупредил об угрозе на Ближнем Востоке после атаки на Saudi Aramco

ЕС предупредил об угрозе на Ближнем Востоке после атаки на Saudi Aramco

Атака дронов на два объекта нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии представляет «реальную угрозу региональной безопасности». Об этом говорится в заявлении представителя по иностранным делам ЕС Федерики Могерини.

«В то время, когда напряженность в регионе нарастает, эта атака подрывает текущую работу по деэскалации и диалогу», — отмечается в документе.

По словам Могерини, «важно четко установить факты» и определить ответственность за нападение. Европейский союз при этом призывает проявить максимальную сдержанность и не допустить обострения ситуации.

Десять беспилотников атаковали предприятия саудовской нефтекомпании в Абкайне и Хурайсе в ночь на 14 сентября. Из-за этого на двух объектах Saudi Aramco произошли крупные пожары. Ответственность за случившееся на себя взяли повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Арабская коалиция начала расследование.