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ФСБ назвала сроки доставки северокорейских браконьеров в порт

К вечеру (днем мск) 18 сентября пограничники приведут в порт Находка задержанные северокорейские лодки, моряки с которых напали на российских пограничников в Японском море. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.

«Задержанные лодки пока ведут в Находку, они прибудут к вечеру», — заявил собеседник агентства.

17 сентября ФСБ сообщила о задержании граждан КНДР, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне России в Японском море. Пограничниками были задержаны две рыболовных шхуны, на одной из которых находился 21 человек, на другой — 45. По данным ФСБ, экипаж второй шхуны напал на членов осмотровой группы российского пограничного корабля, в результате инцидента трое пограничников получили ранения различной степени тяжести.

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В связи с происшедшим МИД России вызвал временного поверенного в делах КНДР в России Зин Чжон Хепа.

В апреле погрануправление ФСБ по Приморскому краю задержало в российских водах Японского моря иностранное судно, занимавшееся незаконной ловлей краба. Судно попыталось скрыться, однако пограничникам удалось задержать его, высадившись на борт с вертолета.

Теги: КНДР, браконьеры
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