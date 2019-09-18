ФСБ назвала сроки доставки северокорейских браконьеров в порт

К вечеру (днем мск) 18 сентября пограничники приведут в порт Находка задержанные северокорейские лодки, моряки с которых напали на российских пограничников в Японском море. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Приморскому краю.

«Задержанные лодки пока ведут в Находку, они прибудут к вечеру», — заявил собеседник агентства.

17 сентября ФСБ сообщила о задержании граждан КНДР, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне России в Японском море. Пограничниками были задержаны две рыболовных шхуны, на одной из которых находился 21 человек, на другой — 45. По данным ФСБ, экипаж второй шхуны напал на членов осмотровой группы российского пограничного корабля, в результате инцидента трое пограничников получили ранения различной степени тяжести.

В связи с происшедшим МИД России вызвал временного поверенного в делах КНДР в России Зин Чжон Хепа.