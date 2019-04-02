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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море
Капитан судна пытался скрыться от преследования, и сотрудники погрануправления ФСБ высадились на борт с вертолета
Фото: Joe Giddens / PA Images / ТАСС

В Японском море задержано иностранное судно, которое вело в российских водах незаконную ловлю краба. Судно и 22 члена его экипажа доставлены в Находку, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Судно задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Ущерб от действий браконьеров составил более 2 млн руб.

В ЦОС сообщили, что капитан судна пытался скрыться, поэтому пограничники для его поимки высадились на борт судна с вертолета. Они также подняли из воды ловушки и выпустили в море более 3 тыс. живых крабов.

К какой стране относится задержанное судно, в ФСБ не уточнили.

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Сотрудники погрануправления также нашли нарушения на норвежском траулере Arctic Swan, который ведет добычу креветки в районе острова Малый Айнов. Для дальнейшего разбирательства судно отправлено в порт Мурманска.

В начале февраля приморские пограничники изъяли с рыболовной шхуны, задержанной в Японском море, 7,5 т живого краба на 39 млн руб.

В середине февраля российские пограничники также задерживали южнокорейское судно, которое вело промысел в водах России, экипаж подозревали в незаконной добыче краба. На борту были 11 членов экипажа, их и судно доставили в Находку.​

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: краболовы
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