ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

В Японском море задержано иностранное судно, которое вело в российских водах незаконную ловлю краба. Судно и 22 члена его экипажа доставлены в Находку, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Судно задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Ущерб от действий браконьеров составил более 2 млн руб.
В ЦОС сообщили, что капитан судна пытался скрыться, поэтому пограничники для его поимки высадились на борт судна с вертолета. Они также подняли из воды ловушки и выпустили в море более 3 тыс. живых крабов.
К какой стране относится задержанное судно, в ФСБ не уточнили.