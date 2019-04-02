ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

ФСБ задержала иностранное судно за ловлю краба в Японском море

Капитан судна пытался скрыться от преследования, и сотрудники погрануправления ФСБ высадились на борт с вертолета

Фото: Joe Giddens / PA Images / ТАСС

В Японском море задержано иностранное судно, которое вело в российских водах незаконную ловлю краба. Судно и 22 члена его экипажа доставлены в Находку, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Судно задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Ущерб от действий браконьеров составил более 2 млн руб.

В ЦОС сообщили, что капитан судна пытался скрыться, поэтому пограничники для его поимки высадились на борт судна с вертолета. Они также подняли из воды ловушки и выпустили в море более 3 тыс. живых крабов.

К какой стране относится задержанное судно, в ФСБ не уточнили.