Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках

Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.

Правительство внесло документ в нижнюю палату парламента в июле. В электронные книжки планируется вносить информацию о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора). Работодателю нужно будет ежемесячно передавать данные в информационную систему Пенсионного фонда.

Авторы инициативы полагают, что благодаря данному законопроекту удастся повысить уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростить процедуру трудоустройства для работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя, а также снизить издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года и затронет, по оценке экспертов, порядка 60 млн граждан и около 8,4 млн хозяйствующих субъектов.

В мае стало известно, что Пенсионный фонд полностью оцифровал все трудовые книжки россиян.