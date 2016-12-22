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Медведев объявил о поэтапном внедрении электронных трудовых книжек
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Медведев объявил о поэтапном внедрении электронных трудовых книжек
Экономика, 13:26
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Медведев объявил о поэтапном внедрении электронных трудовых книжек
Работодатели станут передавать данные в Пенсионный фонд в режиме онлайн с 2020 года, заявил глава правительства. Вице-премьер Голодец ранее допускала, что страна может перейти на электронные трудовые книжки с 2018 года
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поэтапном внедрении в России электронных трудовых книжек. С 1 января 2020 года работодатели начнут передавать данные о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд в режиме онлайн, заявил Медведев на заседании правительства, передает корреспондент РБК.

«Как известно, в большинстве стран хорошо знакомые всем у нас в стране трудовые книжки не применяются. По сути, они дублируют информацию, которая есть в трудовом договоре, в служебном контракте и каких-либо иных документах, которые фиксируют факт трудоустройства», — сказал Медведев.

Введение электронной трудовой книжки — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат, указал премьер-министр. «Речь идет, что гораздо может быть более важным, о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека», — отметил он. При обращении за государственными услугами не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности, о стаже — все это будет зафиксировано в базе данных, добавил он.

Работодатели начнут передавать сведения в Пенсионный фонд в режиме онлайн уже с 1 января 2020 года, объявил глава правительства.

«Очевидно, что внедрение электронных книжек должно быть поэтапным. Мы уже этим вопросом начинали заниматься. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ, для ряда людей также такая опция сохранится — для тех, кто захочет иметь бумажную версию. Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года нужно будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы», — сообщил Медведев.

В феврале 2016 года министр труда Максим Топилин заявил, что власти не планируют отказываться от концепции трудовых книжек, но допустил, что в будущем они могут стать электронными.

В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме зампред правительства Ольга Голодец говорила, что электронные трудовые книжки могут быть введены с 1 января 2018 года. При этом он сказала, что у работодателей и профсоюзов на тот момент были противоречия по этому вопросу. Постепенный переход на электронные трудовые книжки поддержал президент Владимир Путин.

Глава Сбербанка Герман Греф отмечал в прошлом году, что бумажные трудовые книжки не удобны ни гражданам, ни работодателям, ни Пенсионному фонду. На заполнение такой книжки уходят «сотни тысяч экочасов», подчеркнул он.

Авторы: Юлия Старостина, Андрей Гатинский.
Теги: Дмитрий Медведев , трудовые книжки
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