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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Экономика ,  
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Турчак предложил новый законопроект об электронных трудовых книжках
Зампред Совета Федерации Андрей Турчак внесет в Думу законопроект, дающий работникам право выбора между бумажными и электронными трудовыми книжками. Переход на электронные трудовые не должен быть «поголовным», сказал РБК Турчак
Андрей Турчак (Фото: Ведомости / ТАСС)

Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на этой неделе внесет в Госдуму законопроект о внедрении в России электронной трудовой книжки, согласно которому работнику будет предоставлен выбор — сохранить традиционный бумажный документ или перейти на электронный формат. О внесении проекта федерального закона в нижнюю палату парламента сообщил РБК сам Андрей Турчак.

Переход на электронные трудовые книжки не будет обязательным: работники будут иметь право выбора между бумажными и электронными трудовыми книжками, следует из пояснительной записки к законопроекту. «Мы выступаем за то, чтобы не было обязательного поголовного навязывания электронных трудовых книжек», — пояснил РБК заместитель председателя Совета Федерации. Альтернативный законопроект, разработанный ранее Минтрудом, предполагает, что после 2021 года ведение трудовой книжки будет только в электронном виде для тех, кто впервые устроился на работу.

Введение электронных трудовых книжек предполагает, что данные о трудовой деятельности работников будут вестись в электронном виде (посредством передачи сведений в Пенсионный фонд России и получения выписки в случае необходимости), а внутри организаций будет осуществляться кадровый электронный документооборот, в том числе трудовые договоры будут заключаться и расторгаться в электронном виде, уточняется в пояснительной записке. Согласно документу, внедрение электронных трудовых книжек необходимо будет начать с пилотных организаций — крупнейших по численности персонала.

Законопроект ранее прошел экспертное обсуждение на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации под руководством Турчака.

Трудовая база данных

В июне 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства подчеркивал, что внедрение электронных книжек в России должно быть поэтапным. «Это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Речь идет — что, может быть, гораздо более важно — о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека», — говорил глава правительства. Электронная трудовая книжка надежнее: бумажная трудовая книжка может быть утрачена или подделана, при этом процедура восстановления трудового стажа сложна, отмечал Медведев.

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Медведев объявил о поэтапном внедрении электронных трудовых книжек

С 1 января 2020 года работодатели начнут передавать документы в электронном виде в ПФР (в том числе сведения о приеме на работу, о должности, специальности, профессии сотрудника), а в 2019 году должны быть решены все «связанные с этим правовые и организационные вопросы», говорил он.

В декабре прошлого года Минтруд внес в правительство пакет законопроектов о введении электронной трудовой книжки, но с тех пор он не выносился на заседание правительства и не был внесен в Госдуму. Минтруд планирует, что документ поступит в Госдуму «до конца весенней сессии», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Что предлагал Минтруд

В распоряжении РБК есть пакет законопроектов, направленный Минтрудом в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Пресс-служба Минтруда в декабре подтверждала РБК, что направленная в правительство редакция законопроекта предусматривает следующий порядок введения электронных трудовых книжек:

  • с 1 января 2020 года работодатели начнут передавать сведения о работнике в информационную систему ПФР. Они должны будут письменно уведомить работника о переходе на электронную трудовую книжку и его праве на сохранение бумажного носителя (для этого необходимо будет подать заявление);
  • работодатели будут обязаны продолжать вести бумажную трудовую книжку для сотрудников, которые изъявили такое желание через письменное заявление после 2021 года;
  • после 2021 года ведение информации о трудовой деятельности работников, которые впервые в жизни устроились на работу, будет осуществляться только в электронном формате. Таким образом, с 2021 года впервые поступившие на работу россияне не будут иметь права на подачу заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки;
  • с 2021 года у работодателя можно будет получить информацию только о последнем месте работы. За справкой обо всей трудовой деятельности нужно будет обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) или ПФР. При увольнении работодатель будет обязан выдать сотруднику сведения о трудовой деятельности в бумажном виде, заверенные надлежащим образом, что позволит исключить риски несвоевременного получения сведений в информационной системе Пенсионного фонда.
Авторы: Наталья Галимова, Юлия Старостина
Теги: электронные трудовые книжки
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