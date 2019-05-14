Турчак предложил новый законопроект об электронных трудовых книжках

Зампред Совета Федерации Андрей Турчак внесет в Думу законопроект, дающий работникам право выбора между бумажными и электронными трудовыми книжками. Переход на электронные трудовые не должен быть «поголовным», сказал РБК Турчак

Андрей Турчак (Фото: Ведомости / ТАСС)

Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на этой неделе внесет в Госдуму законопроект о внедрении в России электронной трудовой книжки, согласно которому работнику будет предоставлен выбор — сохранить традиционный бумажный документ или перейти на электронный формат. О внесении проекта федерального закона в нижнюю палату парламента сообщил РБК сам Андрей Турчак.

Переход на электронные трудовые книжки не будет обязательным: работники будут иметь право выбора между бумажными и электронными трудовыми книжками, следует из пояснительной записки к законопроекту. «Мы выступаем за то, чтобы не было обязательного поголовного навязывания электронных трудовых книжек», — пояснил РБК заместитель председателя Совета Федерации. Альтернативный законопроект, разработанный ранее Минтрудом, предполагает, что после 2021 года ведение трудовой книжки будет только в электронном виде для тех, кто впервые устроился на работу.

Введение электронных трудовых книжек предполагает, что данные о трудовой деятельности работников будут вестись в электронном виде (посредством передачи сведений в Пенсионный фонд России и получения выписки в случае необходимости), а внутри организаций будет осуществляться кадровый электронный документооборот, в том числе трудовые договоры будут заключаться и расторгаться в электронном виде, уточняется в пояснительной записке. Согласно документу, внедрение электронных трудовых книжек необходимо будет начать с пилотных организаций — крупнейших по численности персонала.

Законопроект ранее прошел экспертное обсуждение на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации под руководством Турчака.