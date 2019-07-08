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В Госдуму внесли законопроект об электронных трудовых книжках

Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу проект поправок к трудовому законодательству, который позволит использовать электронные трудовые книжки вместо бумажных. Документ опубликован на сайте базы данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс, закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования, а также в Административный кодекс.

Первый законопроект предлагает работникам получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде. Получить документ можно будет у последнего работодателя, в Пенсионном фонде России, в центре государственных и муниципальных услуг, а также на портале госуслуг.

Второй законопроект с 1 января 2020 года обязывает работодателей предоставлять в Пенсионный фонд России (ПФР) сведения о трудовой деятельности сотрудников каждый месяц не позже 15-го числа того месяца, который следует за отчетным. Согласно документу, с 1 января 2021 года при приеме на работу или увольнении эту информацию будут предоставлять не позднее рабочего дня, следующего за днем выпуска соответствующего приказа.

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В третьем законопроекте правительство предлагает ввести административную ответственность для работодателей за нарушение сроков представления сведений о трудовой деятельности либо за представление неполных, недостоверных сведений.

В мае ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.О том, что такой закон вступит в силу, до этого говорил заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он отмечал, что работникам предоставят выбор — сохранить традиционную бумажную трудовую или перейти на электронный формат.

Теги: Госдума, Трудовой кодекс, электронные трудовые книжки
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