Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Тем не менее законопроект об электронных трудовых книжках еще не принят и даже не внесен в Госдуму. В Минтруде планируют представить документ нижней палате до конца весенней сессии, то есть до конца июля

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Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Законопроект пока еще не принят и в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве. В Минтруде уточнили, что планируют внести его в Госдуму до конца весенней сессии, то есть до 28 июля.

Инициатива Минтруда заключается в следующем: в течение 2020 года запустить тестовый режим работы электронных трудовых книжек и обязать работодателей передавать сведения о сотрудниках в специальную информационную систему Пенсионного фонда. С 2021 года такая норма станет уже обязательной для всех российских работодателей.

Законопроект предусматривает и исключения — для работников, которые подадут отдельное заявление на ведение книжек в традиционном бумажном формате. Издание поясняет, что традиционная книжка может стать доказательством в суде либо в случаях, когда сведения о работе теряются и стаж для начисления пенсии недосчитывается. В Пенсионном фонде подчеркнули, что такая система уже прошла успешное тестирование еще в 2017 году.