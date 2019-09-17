Нарышкин предупредил о военной угрозе после атаки на Saudi Aramco

Глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил журналистам, что надеется на мирное разрешение ситуации, связанной с атакой дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

«Угроза, безусловно, есть, но я рассчитываю все-таки на мирное разрешение», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о военной угрозе после нападения дронов (цитата по ТАСС).

В минувшую субботу, 14 сентября, произошло нападение десятка дронов на ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии. Хуситы из движения «Ансар Аллах» позже заявили, что именно они стоят за атакой. Происшествие в королевстве повлияло не только на экономическую ситуацию в мире (завод приостановил добычу сырья, в результате чего цены на нефть подскочили), но и на политическую. Так, несмотря на объявленную причастность хуситов, США обвинили в нападении Иран.

Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что считает военные действия, которые могут привести к гибели людей, пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco. Однако США не хотят ни с кем воевать, отметил Трамп.