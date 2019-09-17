Прокуратура обжаловала отказ изъять ребенка из семьи участников митинга

Перовская межрайонная прокуратура обжаловала решение Лефортовского районного суда Москвы, который отказался лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, пришедших на акцию протеста в Москве 27 июля со своим годовалым сыном. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы.

«Да, жалоба поступила. Дата рассмотрения пока не назначена», — подтвердили в пресс-службе.

6 августа столичная прокуратура потребовала от суда лишить родительских прав Проказовых, которые вместе с сыном вышли на несогласованную акцию протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и в дальнейшем передали его неизвестному мужчине. В надзорном ведомстве отметили, что это «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». Впоследствии было установлено, что ребенка передали Сергею Фомину — близкому родственнику супругов. Взявший у них младенца Фомин стал фигурантом дела о массовых беспорядках; он был объявлен в розыск, а затем добровольно сдался следователям. Также Проказовы были допрошены по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию и оставлении в опасности ребенка, но остались в статусе свидетелей.

2 сентября Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав участников другой несогласованной акции в Москве 3 августа — Петра и Елену Хомских, которые присутствовали на несогласованной акции в центре города. Как ранее сообщал правозащитный проект «Апология протеста», поводом для подачи заявления могло стать участие Хомских в акции протеста в Москве 3 августа. 4 августа телеканал «Россия 24» выпустил материал об акции. В сюжете была показана пара, везущая детей в колясках. В нем отца ребенка называют «охранником известного оппозиционера». руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов впоследствии подтвердил РБК, что на этом видео запечатлены именно Хомские.