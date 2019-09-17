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Выборы в Мосгордуму ,  
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Прокуратура обжаловала отказ изъять ребенка из семьи участников митинга

Перовская межрайонная прокуратура обжаловала решение Лефортовского районного суда Москвы, который отказался лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, пришедших на акцию протеста в Москве 27 июля со своим годовалым сыном. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы.

«Да, жалоба поступила. Дата рассмотрения пока не назначена», — подтвердили в пресс-службе.

6 августа столичная прокуратура потребовала от суда лишить родительских прав Проказовых, которые вместе с сыном вышли на несогласованную акцию протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и в дальнейшем передали его неизвестному мужчине. В надзорном ведомстве отметили, что это «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика». Впоследствии было установлено, что ребенка передали Сергею Фомину — близкому родственнику супругов. Взявший у них младенца Фомин стал фигурантом дела о массовых беспорядках; он был объявлен в розыск, а затем добровольно сдался следователям. Также Проказовы были допрошены по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию и оставлении в опасности ребенка, но остались в статусе свидетелей.

Фотогалерея 
Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

2 сентября Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав участников другой несогласованной акции в Москве 3 августа — Петра и Елену Хомских, которые присутствовали на несогласованной акции в центре города. Как ранее сообщал правозащитный проект «Апология протеста», поводом для подачи заявления могло стать участие Хомских в акции протеста в Москве 3 августа. 4 августа телеканал «Россия 24» выпустил материал об акции. В сюжете была показана пара, везущая детей в колясках. В нем отца ребенка называют «охранником известного оппозиционера». руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов впоследствии подтвердил РБК, что на этом видео запечатлены именно Хомские.

Две несогласованные акции протеста против отказов регистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму прошли в центре Москвы 27 июля и 3 августа. Обе акции завершились массовыми задержаниями.

Теги: акции протеста, лишение родительских прав, новости РБК, выборы в Мосгордуму
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Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
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