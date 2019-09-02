Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа

Суд отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, которые 3 августа пришли на несогласованную акцию в центре Москвы с двумя детьми

Многодетные семья Петра и Елены Хомских во время акции (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа. Такое решение приняла судья Юлия Голянова, передает корреспондент РБК.

Заседание по иску суд провел в закрытом режиме. Принимая решение о закрытии процесса, судья сослалась на ст. 10 Гражданского процессуального кодекса, согласно которому суд оглашает свои решения публично, если только речь не идет о нарушениях прав несовершеннолетних.

Иск к Хомским подавала Никулинская межрайонная прокуратура. Cвои требования она мотивировала тем, что супруги «с учетом беспомощного состояния дочерей умышленно допустили нахождение последних [рядом с толпой] агрессивно настроенных митингующих, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами». По версии прокуратуры, Хомские взяли детей на митинг «в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции». К иску были приложены кадры из видеосюжета телеканала РЕН ТВ, на которых запечатлены супруги с двумя колясками.

Семья также попала в сюжет канала «Россия 24», при этом ее глава был назван «охранником известного оппозиционера». Хомский — индивидуальный предприниматель в ИT-поддержке и волонтер Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.