Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 66,74 -0,06 EUR Бирж. 73,22 -0,13 Brent 60,39 +0,12% USD Нал. 67,04 66,27 EUR Нал. 73,67 72,80 USD ЦБ 66,62 +0,13 EUR ЦБ 73,17 -0,21 EUR/USD 1,0971 -0,0022 BTC/USD Бирж. 9 838,40 +64,10 IMOEX 2 766,67 +0,97% RTSI 1 306,06 +0,99% DJIA 26 403,28 +0,16% Nasdaq 7 962,88 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽67 (+0,4%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,4%) прогноз ING к 02.09.20 Купить
НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
Аэрофлот ₽145 (+32,13%) прогноз Sova capital к 29.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 66,62 (+0,13) Quote, 12:41
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 73,17 (-0,21) Quote, 12:41
Роналду отказался носить нашивку лучшего игрока чемпионата Италии Спорт, 14:16 Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко Общество, 14:13 Сборная России поздравила главного тренера Черчесова с днем рождения Спорт, 14:12 Курс доллара в сентябре: насколько упадет рубль в ближайший месяц Quote, 14:03 Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу Бизнес, 13:51 Москалькова подтвердила продолжение переговоров об обмене с Киевом Политика, 13:49 Путин поздравил учеников восстановленной после наводнения школы в Тулуне Общество, 13:49 Муж сообщил о расставании с Поклонской Общество, 13:40 Актера Мамонова выписали из больницы Общество, 13:38 Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника Общество, 13:33 Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии Политика, 13:32 Более тысячи рейсов отменили из-за урагана «Дориан» в США Общество, 13:28 Оппозиция подала заявку на новый митинг на 100 тыс. человек в Москве Политика, 13:26 СМИ узнали о просьбе ПСЖ к болельщикам не оскорблять Неймара Спорт, 13:23
Общество ,  
0 
Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа
Суд отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, которые 3 августа пришли на несогласованную акцию в центре Москвы с двумя детьми
Многодетные семья Петра и Елены Хомских во время акции (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа. Такое решение приняла судья Юлия Голянова, передает корреспондент РБК.

Заседание по иску суд провел в закрытом режиме. Принимая решение о закрытии процесса, судья сослалась на ст. 10 Гражданского процессуального кодекса, согласно которому суд оглашает свои решения публично, если только речь не идет о нарушениях прав несовершеннолетних.

Иск к Хомским подавала Никулинская межрайонная прокуратура. Cвои требования она мотивировала тем, что супруги «с учетом беспомощного состояния дочерей умышленно допустили нахождение последних [рядом с толпой] агрессивно настроенных митингующих, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами». По версии прокуратуры, Хомские взяли детей на митинг «в целях предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции». К иску были приложены кадры из видеосюжета телеканала РЕН ТВ, на которых запечатлены супруги с двумя колясками.

Семья также попала в сюжет канала «Россия 24», при этом ее глава был назван «охранником известного оппозиционера». Хомский — индивидуальный предприниматель в ИT-поддержке и волонтер Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Процесс по делу Хомских взял на контроль детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович, который заявил, что ситуация «противоречит государственной политике в области сохранения детей в семье».

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли две несогласованные акции протеста — против отказов регистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму из-за претензий к собранным подписям и против давления правоохранительных органов на оппозиционеров (в июле у ряда независимых кандидатов прошли обыски по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома). Обе кончились массовыми задержаниями: в частности, 27 июля, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны 1373 человека. В результате были возбуждены дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и многочисленные дела о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК).

6 августа прокуратура Москвы сообщила о начале проверок на предмет участия в акциях протеста лиц с малолетними детьми. Ведомство также сообщило, что будет добиваться лишения родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на акцию 27 июля с грудным ребенком и в дальнейшем передали его неизвестному мужчине (это оказался близкий родственник супругов Сергей Фомин). Проказовы также были допрошены по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию и оставлении в опасности ребенка, но остались в статусе свидетелей. Взявший у них младенца Фомин стал фигурантом дела о массовых беспорядках; он был объявлен в розыск, а затем добровольно сдался следователям.

Иск о лишении Проказовых родительских прав в понедельник, 2 сентября, в закрытом режиме рассматривает Лефортовский суд Москвы. Детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее заявляла, что попросит прокуратуру отозвать этот иск.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: акция, лишение родительских прав, участники
Экономика образования: Как меняется индустрия знаний в эпоху цифровой трансформации Все материалы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter