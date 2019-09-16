Политика , 16 сен, 19:55
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Путин заявил о формировании Конституционного комитета Сирии
Состав Конституционного комитета Сирии полностью сформирован. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите в Анкаре с участием президентов Ирана и Турции, передает ТАСС.
Он напомнил, что по итогам первого трехстороннего саммита в Сочи, который прошел в 2018 году, было принято решение о формировании Конституционного комитета, целью которого стала разработка параметров будущего государственного устройства Сирии.
«Теперь следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более, что состав комитета наконец-то полностью определен» — добавил Путин.
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