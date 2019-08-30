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Дамаск объявил о новом режиме прекращения огня в Идлибе

Сирийские правительственные войска прекратят обстрел в зоне деэскалации «Идлиб» с 6:00 31 августа. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в РБК.

Режим прекращения огня будет введен Дамаском в одностороннем порядке, говорится в документе.

Центр по примирению сторон также обратился к командирам вооруженных формирований с призывом присоединиться к процессу мирного урегулирования, отказавшись от проведения провокаций в тех районах, которые они контролируют.

В начале августа, после переговоров в Казахстане, в Идлибе уже вводили режим прекращения огня. Тогда Дамаск заявил, что остановит боевые действия, если Турция отведет тяжелое и среднее вооружение боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе. 2 августа сирийская оппозиция согласилась на перемирие в Идлибе.

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Спустя три дня, 5 августа, правительственная армия Сирии возобновила боевые действия из-за невыполнения условий перемирия со стороны боевиков, которые обстреляли несколько населенных пунктов в сирийских провинциях Хам и Латакия.

Ранее 30 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия дала гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб. По его словам, Москва поручилась, что обстрелов позиций турецкой армии не будет.

Теги: Сирия, прекращение огня
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