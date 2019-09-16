Путин сообщил об итогах двухчасовых переговоров с президентом Турции

Владимир Путин и глава турецкого государства Реджеп Эрдоган поручили тесно координировать усилия по нормализации ситуации в Сирии. Об этом российский президент сообщил по итогам двухчасовых переговоров в Анкаре, сообщает агентство «РИА Новости».

«Разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям. Затронули и острые моменты, связанные с Сирией, скажем по Идлибской зоне. Поговорили по ситуации в Заевфратье», — сказал Путин.

По словам российского президента, поднималась на переговорах и тема формирования Конституционного комитета Сирии. Путин особо отметил, что его члены должны действовать достаточно самостоятельно и не подвергаться давлению извне.

Российский президент ездил в Анкару для встречи с главами государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Помимо встречи с Эрдоганом Путин также провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.