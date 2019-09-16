В Шереметьево назвали дату открытия третьей взлетно-посадочной полосы

Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3) в аэропорту Шереметьево откроется 19 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, которое поступило в РБК.

Первым на новую полосу сядет рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Санкт-Петербурга. Самолет на аэродроме по традиции встретят водной аркой.

Официальное открытие ВПП-3 должно было состояться 1 сентября, но в конце августа его перенесли на более поздний срок. Как сообщили в Шереметьево, это было связано с дополнительным оформлением документов, а также тренировками персонала, который будет работать на новом участке.

Решение о строительстве третьей полосы в Шереметьево было принято в 2009 году. Сроки ее открытия неоднократно переносились. Так, новую ВПП планировалось ввести в эксплуатацию к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России, но к этому времени завершить работы не удалось.

Длина ВПП-3 должна составить 3200 м, а ширина — 60 м. Такие размеры помогут принимать на нее все виды воздушных судов, включая дальнемагистральные самолеты.