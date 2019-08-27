Шереметьево назвало дату запуска третьей взлетно-посадочной полосы

Третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) в Шереметьево введут в эксплуатацию 1 сентября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе московского аэропорта.
Отмечается, что на открытии будут глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Росавиации Александр Нерадько, губернатор Мособласти Андрей Воробьев и гендиректор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко.
О том, что третья взлетно-посадочная полоса в аэропорту будет запущена в сентябре, ранее объявил замгендиректора по строительству Шереметьево Сергей Папков.
Решение о строительстве ВПП-3 в Шереметьево было принято в 2009 году, сроки его завершения неоднократно переносились. Ввести новую ВПП в эксплуатацию планировалось к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, это было включено в программу подготовки к ЧМ. Завершить работы в установленный срок не удалось.