Шереметьево назвало дату запуска третьей взлетно-посадочной полосы

«Ведомости» со ссылкой на доклад Росавиации писали, что по состоянию на март прошлого года полоса была готова на 55%. Нерадько отмечал, что завершению работ мешал «очень большой клубок имущественно-земельных отношений», в частности вопрос переноса двух газопроводов и нефтепродуктовода.

В начале января на федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован подготовленный Минтрансом проект поправок в Градостроительный кодекс. В пояснительной записке к документу говорилось, что полосу нельзя будет полноценно использовать из-за ее расположения поблизости от Зеленограда, Сходни и Лобни. В частности, отмечалось там, придется ограничить количество рейсов в ночное время.

Позднее документ стал недоступен на сайте, а представитель министерства заявил, что полоса будет эксплуатироваться без каких-либо ограничений «благодаря применению мер снижения авиационного шума».

Общая стоимость строительства, как сообщалось в апреле прошлого года, составила 55,7 млрд руб. без учета затрат на выкуп земель.