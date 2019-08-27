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Bristol-Myers Squibb $55 (+13,85%) прогноз Финам к 19.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽67 (+0,74%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,42%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Шереметьево назвало дату запуска третьей взлетно-посадочной полосы
Аэропорт откроет ее 1 сентября. Сроки завершения строительства полосы неоднократно переносились
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) в Шереметьево введут в эксплуатацию 1 сентября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе московского аэропорта.

Отмечается, что на открытии будут глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Росавиации Александр Нерадько, губернатор Мособласти Андрей Воробьев и гендиректор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко.

О том, что третья взлетно-посадочная полоса в аэропорту будет запущена в сентябре, ранее объявил замгендиректора по строительству Шереметьево Сергей Папков.

Решение о строительстве ВПП-3 в Шереметьево было принято в 2009 году, сроки его завершения неоднократно переносились. Ввести новую ВПП в эксплуатацию планировалось к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, это было включено в программу подготовки к ЧМ. Завершить работы в установленный срок не удалось.

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«Ведомости» со ссылкой на доклад Росавиации писали, что по состоянию на март прошлого года полоса была готова на 55%. Нерадько отмечал, что завершению работ мешал «очень большой клубок имущественно-земельных отношений», в частности вопрос переноса двух газопроводов и нефтепродуктовода.

В начале января на федеральном портале проектов нормативных актов был опубликован подготовленный Минтрансом проект поправок в Градостроительный кодекс. В пояснительной записке к документу говорилось, что полосу нельзя будет полноценно использовать из-за ее расположения поблизости от Зеленограда, Сходни и Лобни. В частности, отмечалось там, придется ограничить количество рейсов в ночное время.

Позднее документ стал недоступен на сайте, а представитель министерства заявил, что полоса будет эксплуатироваться без каких-либо ограничений «благодаря применению мер снижения авиационного шума».

Общая стоимость строительства, как сообщалось в апреле прошлого года, составила 55,7 млрд руб. без учета затрат на выкуп земель.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Шереметьево, ВПП
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