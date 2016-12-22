Росавиация назвала срок завершения строительства ВПП-3 в Шереметьево

Третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево будет построена в 2018 году. Об этом журналистам заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает «Интерфакс».

«В этом году точно будет построена», — сказал он.

«Ведомости» 5 апреля сообщили, что новую взлетно-посадочную полосу в Шереметьево не запустят к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Эта информация, как отмечало издание, содержится в докладе Росавиации, который ведомство представило на совещании у заместителя министра транспорта Александра Юрчика 6 марта. Из доклада следует, что на начало марта взлетно-посадочная полоса в Шереметьево была готова только на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%, завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018, невозможно.

«Ведомости» правильно написали: там очень большой клубок имущественно-земельных отношений мешает, в частности, вопросы переноса двух газопроводов и нефтепродуктопровода, пояснил Нерадько.

«Это все надо было сначала оформить, потом получить специальные технические условия на их перенос, потом прохождение госэкспертизы, получение разрешения «Газпрома», — сказал глава Росавиации. Он добавил, что все эти вопросы — это «очень запутанный клубок, который до сих пор не решен окончательно».

Говоря о состоянии полосы, он отметил, что она построена частями, и не возведена там, где находятся газо- и нефтепроводы.

Полосы в Шереметьево, а также в Домодедово включены в программу подготовки к ЧМ-2018. Третья ВПП в Шереметьево обойдется в 55,7 млрд руб, еще 8,4 млрд руб потребуется на выкуп у жителей земель под санитарно-защитную зону полосы, отмечают «Ведомости». По данным издания, есть риск не успеть и с другим объектом — второй взлетно-посадочной полосой в Домодедово (ВПП-2), стоимость котороq составляет 12,85 млрд руб. У аэропорта есть две полосы, новая полоса заменит одну из нынешних, которая станет рулежной дорожкой. ВПП-2 готова на 80%, однако у подрядчика — «Строительноого управления — 1» нет средств на работу, говорится в докладе Росавиации.