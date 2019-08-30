В Шереметьево опять перенесли открытие третьей взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Шереметьево перенес официальное открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) на более позднюю дату, говорится в сообщении его пресс-службы.

По информации аэропорта, строительство дополнительной полосы завершено и она прошла проверку на соответствие требуемым нормативным документам. Использовать полосу разрешила и Росавиация.

По информации Шереметьево, сейчас дооформляются необходимые документы и проходят тренировки персонала, который будет работать на новом участке.

Во вторник, 27 августа, аэропорт сообщил, что откроет ВПП 1 сентября. Решение о ее строительстве в Шереметьево было принято в 2009 году. Но затем сроки открытия полосы неоднократно переносились. Так, ввести новую ВПП в эксплуатацию планировалось к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, но завершить работы в установленный срок не удалось.

Предполагается, что длина новой полосы составит 3200 м, ширина — 60 м, что позволит принимать на нее практически все типы воздушных судов, включая дальнемагистральные самолеты.