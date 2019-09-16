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Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время. Об этом сообщил РБК сам Хоржиров.

«Я не уволен. Но я понесу наказание», — заявил он.

Ранее Telegram-канал «Подъем» опубликовал видео, в котором человек в форме называет задержания на митингах незаконными и призывает «коллег из Росгвардии не выполнять «заведомо преступные приказы», а также не превышать полномочия.

Как сообщил изданию официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, человеком на видео является Виктор Хоржиров, ранее безуспешно баллотировавшийся в городской совет депутатов Улан-Удэ. Грибакин сообщил, что Хоржиров работает в ФГУП «Охрана» Росгвардии с мая 2019 года.

«Не стоит вопрос по его увольнению, руководство филиала ФГУП «Охрана» в республике проводит проверку. Он будет привлекаться к дисциплинарной ответственности, поскольку записал видео в служебное время», — заявил представитель Росгвардии.

15 сентября в Улан-Удэ состоялся согласованный митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».

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Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

После единого дня голосования 8 сентября в Улан-Удэ прошел несанкционированный митинг, участники которого требовали пересмотреть результаты выборов мэра города, победу на которых одержал Игорь Шутенков (52,5%). Протестующие также требовали освободить соратников якутского шамана Александра Габышева, отправившегося в Москву «изгонять Путина». При разгоне митинга задержали часть активистов, включая его организатора Дмитрия Баирова и депутата Народного хурала Бурятии, коммуниста Баира Цыренова. В ночь на 12 сентября задержали еще 17 активистов, намеревавшихся переночевать в автобусе на площади Советов.

Позднее в отношении одного из участников несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан-Удэ было возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Теги: Бурятия, Росгвардия, штраф, митинги, новости РБК
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