Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах

Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время. Об этом сообщил РБК сам Хоржиров.

«Я не уволен. Но я понесу наказание», — заявил он.

Ранее Telegram-канал «Подъем» опубликовал видео, в котором человек в форме называет задержания на митингах незаконными и призывает «коллег из Росгвардии не выполнять «заведомо преступные приказы», а также не превышать полномочия.

Как сообщил изданию официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, человеком на видео является Виктор Хоржиров, ранее безуспешно баллотировавшийся в городской совет депутатов Улан-Удэ. Грибакин сообщил, что Хоржиров работает в ФГУП «Охрана» Росгвардии с мая 2019 года.

«Не стоит вопрос по его увольнению, руководство филиала ФГУП «Охрана» в республике проводит проверку. Он будет привлекаться к дисциплинарной ответственности, поскольку записал видео в служебное время», — заявил представитель Росгвардии.