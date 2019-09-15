Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы». Об этом сообщает издание «Аригус».

На месте дежурят представители правоохранительных органов, а на входе работают сотрудники с металлоискателями.

Как передает «Московский комсомолец Улан-Удэ», участники митинга встретили Цыденова криками «Позор», «В отставку» и «Перевыборы». Затем публике показали видеозаписи, демонстрирующие нарушения на прошедших выборах. Комментируя ролики, глава Бурятии предложил передать их в «компетентные органы».

Единый день голосования прошел в России 8 сентября. Во всех 85 регионах проходили выборы различного уровня. В Улан-Удэ, в частности, избирали мэра. По результатам голосования победу одержал самовыдвижинец Игорь Шутенков, который набрал более 52% голосов.