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Единый день голосования-2019 ,  
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Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы». Об этом сообщает издание «Аригус».

На месте дежурят представители правоохранительных органов, а на входе работают сотрудники с металлоискателями.

Как передает «Московский комсомолец Улан-Удэ», участники митинга встретили Цыденова криками «Позор», «В отставку» и «Перевыборы». Затем публике показали видеозаписи, демонстрирующие нарушения на прошедших выборах. Комментируя ролики, глава Бурятии предложил передать их в «компетентные органы».

Единый день голосования прошел в России 8 сентября. Во всех 85 регионах проходили выборы различного уровня. В Улан-Удэ, в частности, избирали мэра. По результатам голосования победу одержал самовыдвижинец Игорь Шутенков, который набрал более 52% голосов.

Общество
Омбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана

Сразу после выборов, 9 сентября, в Улан-Удэ на площади Советов начались стихийные митинги. Демонстранты потребовали пересмотра итогов выборов мэра города, которые, по их мнению, проходили с нарушениями, а также освобождения соратников якутского шамана Александра Габышева, который пошел в Москву «изгонять Путина». При разгоне митинга была задержана часть протестующих. Среди них оказался таксист и видеоблогер Дмитрий Баиров, которого считают организатором акции. Суд арестовал его на пять суток за нарушение ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Еще одним задержанным оказался депутат народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов, которого оштрафовали на 15 тыс. руб. Глава Бурятии, обращаясь к митингующим, попросил их признать итоги выборов.

Политика
Глава Бурятии заявил о «вбросах лживой информации» по поводу протестов

Теги: Бурятия, Улан-Удэ, митинг, выборы мэра
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