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Песков посоветовал не делать обобщающих выводов о судах по одному делу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не делать обобщающих выводов о доверии к судебной системе и Росгвардии на основе одного конкретного дела. Так, как сообщает корреспондент РБК, представитель Кремля прокомментировал решение Тверского суда Москвы, который приговорил Павла Устинова к 3,5 года колонии, признав его виновным в применении насилия к сотруднику ОМОНа в ходе несанкционированного митинга 3 августа в центре столицы.

«В очередной наверно раз скажу, что не стоит делать каких-то обобщающих выводов. Но, впрочем, еще раз, решение суда не комментируем. Одно конкретное (дело) вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии», — сказал Песков.

Материал дополняется.

Теги: Дмитрий Песков, новости РБК
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