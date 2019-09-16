На Сахалине арестовали подозреваемого в убийстве росгвардейца

Южно-Сахалинский городской суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Сахалинской области.

«Южно-Сахалинским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя», — сказали в пресс-службе ведомства. Против обвиняемого заведено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ст. 111 УК).

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске на улице Крайняя в ночь с 13 на 14 сентября. 23-летний сотрудник Росгвардии получил несколько ножевых ранений после замечаний в адрес куривших мужчины и его сожительницы в общественном месте. В результате полученных травм росгвардеец скончался на месте. Подозреваемый — 51-летний уроженец Сызрани, ранее уже отбывавший наказание за преступления.

