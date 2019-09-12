Прокурор запросил 6 лет колонии для фигуранта дела о митингах в Москве

Прокурор запросил 6 лет колонии для фигуранта дела о митингах в Москве

Прокурор запросил шесть лет колонии для Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции во время несанкционированной акции в Москве 3 августа. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Тверского районного суда.

Оглашение приговора состоится 13 сентября в 14:00, добавила пресс-секретарь.

По данным следствия, 24-летний Павел Устинов напал на сотрудника ОМОНа на протестной акции 3 августа, в результате чего тот получил вывих руки. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) и заключили под стражу на два месяца, до 3 октября.

Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму 3 августа не была согласована с московскими властями. По официальным данным, на ней были задержаны 600 человек, по данным правозащитников, — 1 тыс. В конце августа московские суды начали рассматривать уголовные дела участников этой и других несанкционированных акций протеста.