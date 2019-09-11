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Глава Бурятии попросил протестующих признать итоги выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал на своей странице в Facebook видеообращение к недовольным итогами выборов мэра Улан-Удэ и призвал их признать результаты.

«Выборы прошли, жители сделали свой выбор. С большим преимуществом, набрав более 52%, победил Игорь Юрьевич Шутенков. Считаю правильным, если все кандидаты, пришедшие на выборы, будут с уважением относиться к выбору горожан», — заявил он.

По словам Цыденова, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), который на выборах занял второе место с 36,58%, может помочь решить некоторые региональные проблемы. «У Вячеслава Михайловича Мархаева большие федеральные возможности. У нас много накопившихся проблем, которые требуют законодательного федерального решения. Он <…> может помочь нам продвинуть их на федеральном уровне», — отметил глава республики.

Цыденов также пообещал, что региональные власти в своей работе будут учитывать предложения, выдвинутые другими кандидатами.

Говоря о стихийной акции в Улан-Удэ, он поблагодарил полицию и сотрудников Росгвардии «за сдержанные и профессиональные действия», а также попросил недовольных итогами выборов, которые призывают жителей собираться на площади Советов, не подставлять людей, которые им доверяют и не толкать их на нарушение закона.

Общество
Омбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана

Стихийный митинг на площади Советов в Улан-Удэ начался 9 сентября. Демонстранты требовали пересмотреть итоги выборов мэра города, которые, по их мнению, прошли с нарушениями, а также освободить якутского шамана Александра Габышева, который пошел в Москву «изгонять Путина». В республиканском управлении МВД сообщили, что были задержаны двое участников акции. По данным СМИ, одним из них был депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов.

Теги: Бурятия, Улан-Удэ, выборы мэра
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