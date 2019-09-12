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Политика ,  
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Глава Бурятии заявил о «вбросах лживой информации» по поводу протестов

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о «массовом вбросе лживой информации» в Сети по поводу выборов мэра Улан-Удэ 8 сентября и связанных с этим акциях протеста. Об этом Цыденов написал на своей странице в Facebook.

«Причем активно помогают (распространению недостоверной информации. — РБК) «доброжелатели», не имеющие к Бурятии вообще никакого отношения, и чьи аккаунты в сетях появились всего пару месяцев назад. Которым абсолютно «по барабану» и до Бурятии и до жителей Улан-Удэ, они отрабатывают совсем другие задачи», — добавил Цыденов.

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В воскресенье, 8 сентября, в России прошел единый день голосования. Во всех 85 регионах проходили выборы различного уровня. В Улан-Удэ, в частности, избирали мэра. По результатам голосования победу одержал Игорь Шутенков, который набрал более 52% голосов.

Сразу после выборов, 9 сентября, в Улан-Удэ начались стихийные митинги на площади Советов. Демонстранты требовали пересмотреть итоги выборов мэра города, которые, по их мнению, проходили с нарушениями, а также освободить соратников якутского шамана Александра Габышева, который пошел в Москву «изгонять Путина».

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Как сообщала «Новая газета», протестующие ночуют в автобусе на площади Советов уже три ночи подряд. В ночь на 12 сентября сотрудники полиции и Росгвардии задержали 17 человек, находившихся в автобусе. В полиции утверждают, что автобус был припаркован в пешеходной зоне, сотрудники ДПС «предупредили о необходимости» выйти из машины, но люди в автобусе оказали активное сопротивление и применили слезоточивый газ».

Позже администрация Бурятии завила, что получила письмо с угрозами. В нем говорилось о закладке в общественных местах города неких радиоуправляемых устройств. Авторы письма требовали провести перевыборы, а также освободить задержанных в ходе несанкционированного митинга на площади Советов 9 сентября. Информация об угрозе не подтвердилась.

Теги: Бурятия, информационные вбросы, Улан-Удэ
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