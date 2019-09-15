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Минобороны отчиталось о доставке новых комплексов С-400 в Турцию

Россия завершила второй этап поставок в Турцию компонентов зенитно-ракетной системы С-400. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«15 сентября июля 2019 года самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400», — говорится в сообщении.

Как пояснили в военном ведомстве, доставка компонентов осуществляется в соответствии с условиями контракта, заключенного с турецкой стороной.

Материал дополняется

Теги: Минобороны России, Турция, С-400, поставки оружия
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