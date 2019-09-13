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Эрдоган заявил об искренности России в вопросе поставок С-400

Россия продемонстрировала искренний подход в вопросе поставок зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 в Турцию. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, это касается как вопроса совместного производства комплексов, так и вопроса предоставления кредита.

«Они также согласились ускорить сроки поставок С-400. Мы были вынуждены сделать этот шаг для обеспечения мира в регионе», — сказал Эрдоган. Он отметил, что процесс развертывания российских ЗРС С-400 будет завершен до апреля 2020 года. Эрдоган добавил, что после этого с точки зрения оборонительных систем Турция будет «чувствовать себя гораздо спокойнее».

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Эрдоган назвал целью Турции совместное с Россией производство систем ПВО

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах республики закупить дополнительную партию С-400 в том случае, если Анкара не сможет купить у США противоракетный комплекс Patriot.

Турция в 2017 году заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Первые самолеты с компонентами зенитно-ракетных систем прибыли в Анкару в июле этого года. 

Вашингтон выступил против реализации российско-турецкой сделки, сославшись на то, что она несет угрозу для оружейной программы Пентагона, касающейся производства американских истребителей F-35. В середине июля президент США Дональд Трамп официально объявил об отказе передавать Анкаре истребители F-35 и осуществлять программу их совместного производства.

Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, С-400, поставки оружия
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