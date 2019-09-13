Эрдоган заявил об искренности России в вопросе поставок С-400

Россия продемонстрировала искренний подход в вопросе поставок зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 в Турцию. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, это касается как вопроса совместного производства комплексов, так и вопроса предоставления кредита.

«Они также согласились ускорить сроки поставок С-400. Мы были вынуждены сделать этот шаг для обеспечения мира в регионе», — сказал Эрдоган. Он отметил, что процесс развертывания российских ЗРС С-400 будет завершен до апреля 2020 года. Эрдоган добавил, что после этого с точки зрения оборонительных систем Турция будет «чувствовать себя гораздо спокойнее».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах республики закупить дополнительную партию С-400 в том случае, если Анкара не сможет купить у США противоракетный комплекс Patriot.