Турция назвала условие покупки у России дополнительных С-400

Турция закупит дополнительную партию российских зенитно-ракетных систем С-400, если не сможет купить у США противоракетный комплекс Patriot. Об этом заявил министр обороны республики Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.
«У нас еще есть потребность в таких системах, и она будет до тех пор, пока мы не сможем производить свои собственные. Если нам удастся купить аналог у США, мы купим систему Patriot, а если не получится, купим еще С-400 у России», — заявил он на Международном стратегическом форуме в словенском Бледе.
Он добавил, что Турция — независимая страна в вопросе выбора вооружений.
В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд. Первые самолеты с компонентами зенитно-ракетных систем прилетели в Анкару в июле, и с этого времени таких рейсов было совершено уже более 30. Президент страны Реджеп Эрдоган указывал, что Турция возьмет системы на вооружение и начнет их использовать следующей весной, после их установки и обучения персонала.