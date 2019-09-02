Турция назвала условие покупки у России дополнительных С-400

Поводом для этого станет отсутствие возможности купить у США их системы Patriot. В Минобороны страны отметили, что Турция испытывает потребность в таком вооружении, поскольку пока не может самостоятельно его производить

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Турция закупит дополнительную партию российских зенитно-ракетных систем С-400, если не сможет купить у США противоракетный комплекс Patriot. Об этом заявил министр обороны республики Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

«У нас еще есть потребность в таких системах, и она будет до тех пор, пока мы не сможем производить свои собственные. Если нам удастся купить аналог у США, мы купим систему Patriot, а если не получится, купим еще С-400 у России», — заявил он на Международном стратегическом форуме в словенском Бледе.

Он добавил, что Турция — независимая страна в вопросе выбора вооружений.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд. Первые самолеты с компонентами зенитно-ракетных систем прилетели в Анкару в июле, и с этого времени таких рейсов было совершено уже более 30. Президент страны Реджеп Эрдоган указывал, что Турция возьмет системы на вооружение и начнет их использовать следующей весной, после их установки и обучения персонала.