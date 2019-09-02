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Политика ,  
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Турция назвала условие покупки у России дополнительных С-400
Поводом для этого станет отсутствие возможности купить у США их системы Patriot. В Минобороны страны отметили, что Турция испытывает потребность в таком вооружении, поскольку пока не может самостоятельно его производить
Фото: Depo Photos / Zuma / ТАСС

Турция закупит дополнительную партию российских зенитно-ракетных систем С-400, если не сможет купить у США противоракетный комплекс Patriot. Об этом заявил министр обороны республики Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

«У нас еще есть потребность в таких системах, и она будет до тех пор, пока мы не сможем производить свои собственные. Если нам удастся купить аналог у США, мы купим систему Patriot, а если не получится, купим еще С-400 у России», — заявил он на Международном стратегическом форуме в словенском Бледе.

Он добавил, что Турция — независимая страна в вопросе выбора вооружений.

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов С-400 на $2,5 млрд. Первые самолеты с компонентами зенитно-ракетных систем прилетели в Анкару в июле, и с этого времени таких рейсов было совершено уже более 30. Президент страны Реджеп Эрдоган указывал, что Турция возьмет системы на вооружение и начнет их использовать следующей весной, после их установки и обучения персонала.

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США ввели первые ограничения против Турции за покупку С-400

С критикой поставок С-400 в Турцию выступают США. Американский сенат призывал Дональда Трампа ввести против Анкары санкции, поскольку счел такое партнерство с Россией «опасным», несущим ущерб республике и целостности НАТО. Помимо этого в Белом доме говорили о том, что контракт на С-400 с Россией делает невозможным дальнейшее участие Турции в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Спустя некоторое время после этого официально об отказе передавать Анкаре F-35 объявил Трамп.

Автор: Анна Трунина
Теги: Турция, С-400, Рособоронэкспорт, поставки оружия
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