Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»

Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «РИА Новости».

«Это не просто церковное деяние — это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа», — сказал патриарх.

В субботу, 14 сентября, Священный синод РПЦ принял решение о вхождении в состав РПЦ Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе. Соответствующе прошение подал архиепископ Иоанн (Реннето) — глава архиепископии. В его сообщении, в частности, говорилось о стремлении большинства клириков и приходов архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию РПЦ. За присоединение к РПЦ в начале сентября проголосовали более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи архиепископии.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была основана в феврале 1921 года. До 1931 года она была в составе РПЦ, но из-за гонений на церковь в СССР она временно вошла в состав Константинопольского патриархата. В 1945 году русские приходы вернулись в РПЦ, но спустя год снова перешла в юрисдикцию Константинополя.