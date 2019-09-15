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Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»

Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает «РИА Новости».

«Это не просто церковное деяние — это последний акт, который закрывает драму революции и гражданской войны, драму разделения нашего народа», — сказал патриарх.

Общество
Русские приходы в Западной Европе присоединились к РПЦ

В субботу, 14 сентября, Священный синод РПЦ принял решение о вхождении в состав РПЦ Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе. Соответствующе прошение подал архиепископ Иоанн (Реннето) — глава архиепископии. В его сообщении, в частности, говорилось о стремлении большинства клириков и приходов архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию РПЦ. За присоединение к РПЦ в начале сентября проголосовали более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи архиепископии.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была основана в феврале 1921 года. До 1931 года она была в составе РПЦ, но из-за гонений на церковь в СССР она временно вошла в состав Константинопольского патриархата. В 1945 году русские приходы вернулись в РПЦ, но спустя год снова перешла в юрисдикцию Константинополя.

В середине октября 2018 года РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за его решения предоставить автокефалию украинской церкви. Позже Архиерейский синод Русской зарубежной церкви также разорвал отношения с Константинополем. В ноябре прошлого года Константинополь решил упразднить архиепископию, после чего РПЦ предложила русским приходам вернуться в Московский патриархат.

Теги: Патриарх Кирилл, РПЦ, русский народ
Материалы по теме
Русские приходы в Западной Европе присоединились к РПЦ
Общество
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
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