Русские приходы в Западной Европе присоединились к РПЦ

Решение принял Священный синод Русской православной церкви. Ранее приходы русских православных церквей в Западной Европе обратились с соответствующей просьбой к РПЦ на фоне конфликта с Константинопольским патриархатом

Заседание Священного Синода РПЦ (Фото: Сергей Власов / ТАСС)

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (бывший экзархат русских церквей в составе Константинопольского патриархата) вошел в состав Русской православной церкви (РПЦ). Такое решение принял 14 сентября Священный синод РПЦ, рассмотрев соответствующее обращение архиепископа Иоанна (Реннето), возглавляющего архиепископию.

В обращении, в частности, говорилось о стремлении большинства клириков и приходов архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию РПЦ. В начале сентября более половины (58,1%) членов Генеральной ассамблеи архиепископии проголосовали за присоединение к РПЦ.

В середине октября РПЦ из-за намерения Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинским православным церквам разорвала с ним евхаристическое общение. Вслед за ней отношения с Константинополем разорвал Архиерейский синод Русской зарубежной церкви. В ноябре прошлого года Константинопольская православная церковь приняла решение упразднить архиепископию. Тогда же РПЦ предложила русским приходам Константинополя вернуться в Московский патриархат.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была основана в 1921 году. До 1931 года была в составе РПЦ, однако из-за гонений на церковь в СССР временно перешла под юрисдикцию Константинополя. В 1945 году русские приходы Западной Европы снова вернулись в РПЦ, но спустя год опять приняли решение вернуться в состав Константинопольского патриархата.