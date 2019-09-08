Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ

Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом говорится в сообщении архиепископии в Facebook.

Согласно результатам голосования, за предложение о воссоединении с РПЦ проголосовали 104 человека (58,1%), против высказались 75 (41,9%). Всего в голосовании участвовали 179 представителей приходов.

«По статутам этого недостаточно, так что будем дальше работать над этим. В течение этой недели владыка соберет духовенство, будем это дело обсуждать», — сообщил «РИА Новости» протодиакон Иоанн Дробот. По его словам, решение не было принято, так как нужны две трети голосов.

В ноябре прошлого года Константинопольская православная церковь приняла решение упразднить Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. Таким образом, Константинополь отменил томос 1999 года, в соответствии с которым объединению приходов в странах Западной Европы, вышедших в 1931 году из юрисдикции РПЦ, был возвращен статус экзархата Вселенского патриархата.