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Политика ,  
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Олег Сенцов показал фотографию из российской тюрьмы

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, показал фотографию, сделанную в стенах ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Снимок он разместил на своей странице в Facebook.

а

«Заключенным не полагаются ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял», — говорится в подписи к фотографии.

Сенцов отметил, что во время нахождения в тюрьме он связывался со своими родными, чтобы информировать их о своем местонахождении. Сенцов добавил, что снимок является единственным подтверждением его нахождения в российской тюрьме. «Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года», — добавил режиссер.

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Олег Сенцов был задержан в 2014 году в Крыму и приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов на полуострове и в создании террористического сообщества. 29 августа режиссера этапировали в Москву в рамках обмена российских и украинских заключенных, который состоялся 7 сентября. Тогда с каждой стороны были переданы по 35 человек. Кроме Сенцова, на Украину вернулись 24 моряка, задержанные осенью 2018 года в Керченском проливе, а также журналист Роман Сущенко и другие. В Россию прибыли военный ДНР Владимир Цемах, который является свидетелем по делу о сбитом в Донбассе Boeing, а также руководитель информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, которого суд в Киеве освободил в конце августа.

Теги: Олег Сенцов, российская тюрьма
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