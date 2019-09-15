Олег Сенцов показал фотографию из российской тюрьмы

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, показал фотографию, сделанную в стенах ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Снимок он разместил на своей странице в Facebook.

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«Заключенным не полагаются ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял», — говорится в подписи к фотографии.

Сенцов отметил, что во время нахождения в тюрьме он связывался со своими родными, чтобы информировать их о своем местонахождении. Сенцов добавил, что снимок является единственным подтверждением его нахождения в российской тюрьме. «Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года», — добавил режиссер.